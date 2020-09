Stadtpolizei Uster via Twitter

Bei einer Maske am Rückspiegel droht eine Verzeigung.

Wohin mit der Maske im Auto? Irgendwo verstauen oder doch am Rückspiegel aufhängen? Letzteres könnte teuer werden. Es droht eine Verzeigung. «Es ist vorbildlich, dass die Maskenpflicht ernst genommen wird», schreibt die Stadtpolizei Uster in einem Tweet. Doch die Maske dürfe nicht die Sicht im Verkehr einschränken. Bei Verkehrskontrollen treffe man derzeit häufig auf solche Bilder.

«Eine Maske am Rückspiegel ist wie ein Navi-Gerät, das mitten in der Frontscheibe befestigt ist», sagt Ralph Marthy, Chef Sicherheits- und Verkehrspolizei der Stadtpolizei Uster. Solche Sichtbehinderungen seien nicht erlaubt und könnten verzeigt werden. «Der Fahrzeuglenker muss – bei einer Augenhöhe von 75 Zentimetern über der Sitzfläche – ausserhalb eines Halbkreises von 12 Metern Radius die Fahrbahn frei überblicken können», so Marthy.