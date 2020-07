Reaktionen

«Maske im Büro wäre ein Kündigungsgrund»

Brauchts wegen der Klimaanlagen die Maskenpflicht im Büro? Vielen Angestellten graut es davor.

Laut dem Tessiner Infektiologen Christian Garzoni können Klimaanlagen das Coronavirus in einem Grossraumbüro verteilen. So werde der Schutz durch die Abstandsregel ausgehebelt. Gegenüber 20 Minuten sagte er: «Auch im Büro ist Maskentragen ein Muss.» Er appelliert an die Firmen, diese Empfehlung in ihre Schutzkonzepte aufzunehmen.