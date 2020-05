Roman Bürki

«Masken auf der Bank sind absurd»

Der Schweizer BVB-Goalie äussert sich nach dem Wiederbeginn der Bundesliga kritisch zu den Corona-Regeln.

Im Interview mit «Blick.ch» äussert sich der Schweizer Goalie kritisch zu den Corona-Regeln, die seit dem Wiederbeginn der Saison in der Bundesliga gelten. Und eben das Tragen der Maske auf der Bank sei so eine Massnahme, «d i e i m Moment nicht mehr ganz nachvollziehbar ist».

W e nn sich d ie Regeln für den Fussballer verschärft hätten, würden diese für den Grossteil der Gesellschaft gelockert. Einschränkung, Isolation und Verzicht bestimmen immer noch den Alltag des 29-Jährigen. Die Einkäufe tätigt Bürki per WhatsApp, am Abend bestellt er das Essen beim Koch. Pendelt von Trainingszentrum zur Wohnung und wieder zurück. Das ist’s schon. Dazwischen noch eine zeitlich festgesetzte hygienische Massregelung, wenn er auf das Corona-Virus getestet wird. «Mund auf, Stäbli rein, Stäbli raus», wie er es sagt.

Bürki muss optimistisch gestimmt sein, zumal der Titelgewinn in der Meisterschaft noch möglich ist, wenn er mit dem BVB gegen den FC Bayern am Dienstag einen Sieg einfährt. «Und darum müssen wir alles unterordnen, solange es von uns in dieser Form gefragt ist », so Bürki.