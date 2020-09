Bild mit Symbolcharakter: Ambri-Spieler

Jannik Fischer und Daniele Grassi mit Masken auf der Strafbank. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Darum gehts Am 1. Oktober beginnt die neue Eishockeysaison.

Für Clubs, Spieler und Fans wird es die wohl ungewöhnlichste Spielzeit.

Wir haben alle Fragen und Antworten zur Saison und zum Matchbesuch.

Wie gross ist die Chance, dass die Meisterschaft in dieser Saison zu Ende gespielt werden kann?

Eine Antwort darauf entspricht Kaffeesatzlesen. Die Liga wird alles unternehmen, dass durchgespielt werden kann und 2021 wieder ein Meister gekürt wird. Das ist für den Schweizer Eishockeysport nach dem Meisterschaftsabbruch mit dem Ausfall des Playoffs im vergangenen März existentiell. «Wir werden es mit allen Mitteln versuchen. Die Frage ist in welcher Form und wie viele Spiele wir spielen können und ob wir beispielsweise das Playoff werden kürzen müssen. Aber wir haben genügend Reservedaten und daher bin ich sehr zuversichtlich», sagt Liga-Direktor Denis Vaucher.

Es wurden seitens der Liga viele Eventualitäten durchgespielt, darunter unter anderem auch, dass ein Verein aufgrund eines Verbots in seinem Kanton in einem anderen Kanton spielen könnte, für einen gewissen Zeitraum auch wieder Geisterspiele zur Austragung kommen könnten, die Qualifikation verkürzt oder das Playoff nur im Best-of-3-Modus gespielt wird. Doch letztlich entscheidet nicht die Liga, sondern die epidemiologische Lage und die Politik, ob und unter welchen Bedingungen im nächsten halben Jahr in der Schweiz Eishockey gespielt wird. Über allfällige Szenarien für einen Unterbruch oder Abbruch der Saison würde mittels einer ausserordentlich einberufenen Liga-Versammlung befunden.

Wieviele Fans dürfen ins Stadion?

Ein Bild, das zur Gewohnheit werden wird: Fans mit Abstand und Masken in den Stadien. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Erlaubt ist gemäss dem Bundesratsbeschluss vom 2. September eine Auslastung von zwei Dritteln der Sitzplätze. Allerdings obliegt der letzte Entscheid darüber den jeweiligen Kantonen. Sie dürfen Einschränkungen vornehmen oder Spiele gar verbieten, wenn es die epidemiologische Lage erfordert.

Ist zu befürchten, dass die Kantone von ihrem Recht Gebrauch machen und einschreiten werden?

Das ist schwer zu sagen. Einerseits stellt jeder National-League-Club in seinem Kanton ein wichtiges Wirtschaftsunternehmen dar und der Kanton muss ein grosses Interesse daran haben, dass ihre Vereine überleben können und auch, dass sie gegenüber Clubs aus anderen Kantonen nicht benachteiligt werden. Andererseits steht die gesundheitspolitische Verantwortung der Kantone über allem. Ein Hauptpunkt wird sein, ob das Contact-Tracing gewährleistet bleibt. Delikat ist die Situation aufgrund der jüngsten Corona-Fallzahlen derzeit vor allem im Kanton Waadt mit dem Lausanne HC.

Wer darf am meisten Fans in die Stadien lassen und wer am wenigsten?

Hier dürfen 7662 Zuschauerinnen und Zuschauer rein: Hallenstadion, Spielstätte der ZSC Lions. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Die ZSC Lions, die mit dem Hallenstadion über eine reine Sitzplatz-Arena verfügen, sind der neue Zuschauerkrösus. Sie verlieren «nur» rund 30 Prozent ihrer Kapazität und dürfen 7662 Zuschauer rein lassen. Der SC Bern, der seine beeindruckende Stehplatzrampe umrüsten musste, ist mit einem Platzverlust von 60 Prozent der grosse Verlierer, aber mit seinen 6750 zu vergebenden Plätzen immerhin noch die Nummer 2 der Liga. Am härtesten trifft die Regelung die SCL Tigers, die einen Platzverlust von 55 Prozent hinnehmen müssen und nur noch 2700 Zuschauer empfangen können.

Wie verteilen die Clubs ihre Ticket-Kontingente?

Das ist unterschiedlich. Während bei den ZSC Lions alle Saisonkarteninhaber einen Platz auf sicher haben und auch noch eine kleine Anzahl Einzeltickets in den Verkauf kommt, müssen andere Vereine kreativ sein, weil sie nicht allen Saisonkartenabonnenten für alle Spiele einen Platz bieten können. Der EV Zug (5900 Saisonkarten, aber nur 3800 Plätze) teilt die Saisonkarteninhaber beispielsweise in zwei Gruppen auf, jede Gruppe darf 13 Quali-Heimspiele sehen. Ähnliche Modelle gibt es auch bei anderen Clubs.

Wie sehen die Schutzkonzepte aus?

Das Covid-19-Rahmen-Schutzkonzept für den Spielbetrieb in der National League auf dem Tisch beim Interview mit Denis Vaucher, Direktor der Eishockey National League. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Kernpunkte des Schutzkonzeptes Spielbetrieb sind von der Liga vorgegeben. Ein Auszug: dichte Personenansammlungen auf dem Stadionvorplatz vermeiden, Vermeidung enger Personenkontakte durch Personenlenkung, Markierungen zur Einhaltung der Abstandsregeln an den Eingängen, kein Eintritt bei Krankheitssymptomen, Maskenpflicht im Stadion (wer durch ein ärztliches Zeugnis vom Maskentragen befreit ist, darf ohne Maske trotzdem nicht ins Stadion), Registrierungspflicht, Identitätsnachweis, Sicherstellung der Kontaktverfolgung, keine Gästefans, Sitzplatzpflicht, Verpflegung nur auf dem eigenen Sitz, Empfehlung zur Nutzung der Covid-App, Reinigung der WC-Anlagen nach jeder Drittelspause, Empfehlung zum Verzicht auf Choreografien, Präventionsclips auf dem Videowürfel.

Bei jedem Club gibt es einen Covid-Verantwortlichen der Organisation und dazu einen Covid-Verantwortlichen Medizin. In Detailfragen unterscheidet sich das Schutzkonzept von Club zu Club und ist den örtlichen Begebenheiten angepasst, wobei das Schutzkonzept der Liga ein integrierter Bestandteil ist. Der jeweilige Verein musste sein Schutzkonzept seinem Kanton vorlegen und wenn nötig Nachbesserungen vornehmen. «Die Schutzkonzepte der Vereine, adaptiert auf ihre Infrastruktur, sind ausgezeichnet. Sie haben einen sehr guten Job gemacht. Wie gut wir wirklich sind, wird sich aber erst bei der Umsetzung der Schutzkonzepte weisen», sagt Liga-Direktor Vaucher. Sämtliche Schutzkonzepte der Clubs sind öffentlich und werden unter anderem auf der Verbandsseite SIHF.ch publiziert. Sie umfassen teilweise über 100 Seiten.

Was geschieht, wenn sich Fans nicht an die Regeln halten?

Die Liga hat drastische Strafen angekündigt. Nach einer einmaligen Verwarnung sind uneinsichtige Personen aus dem Stadion zu weisen. Der Sicherheitsdienst kann Stadionverbote von bis zu zwei Jahren aussprechen. Absichtliches Anspucken oder Anhusten gibt beispielsweise zwei Jahre Stadionverbot. Wer einen Match besucht, obwohl er nachweislich an Covid-19 erkrankt ist, soll gar mit einem Stadionverbot von drei Jahren belegt werden. Bussen wird es jedoch nicht geben. Auch die Clubs können belangt werden. Halten sich diese nicht an die Bestimmungen, wird ein ordentliches Verfahren eröffnet.

Wer setzt die Regeln durch?

Entweder greift der Sicherheitsdienst oder Stewart direkt im Stadion ein oder der Club wird im Nachgang tätig. Im Sicherheitsbereich mussten die Vereine deshalb aufrüsten. Peter Zahner, der als CEO der ZSC Lions das Glück hat, am meisten Zuschauer empfangen zu dürfen und somit faktisch ganz besonders in der Verantwortung steht, appelliert an das Verständnis der Fans: «Es ist ja nicht so, dass der Zuschauer ins Hallenstadion kommt, und etwas antrifft, worüber er erstaunt ist, sondern er weiss es. Man ist sich inzwischen gewohnt, im ÖV und bei uns im Kanton Zürich auch beim Einkaufen eine Maske zu tragen und jetzt kommt eben noch eine Maskenpflicht am Hockeymatch dazu. Die Maske ist heutzutage etwas fast schon Alltägliches, das man bei sich trägt wie das Portemonnaie, das Handy und den Hausschlüssel. Deshalb glaube ich nicht, dass wir grössere Probleme haben werden. Leuten, die keine Maske tragen wollen, empfehle ich, zu Hause zu bleiben. Es geht nicht anders, die Regeln werden umgesetzt!»

Auch Liga-Direktor Vaucher mahnt: «Wir haben jetzt diese eine Chance und die Politik wird mit Argusaugen auf uns schauen. Wenn wir die Schutzkonzepte nicht umsetzen können, wird die Kapazität reduziert, vielleicht noch auf die Hälfte oder 1000 Personen oder gar null.»

In welchem Fall muss man nach einem Matchbesuch in Quarantäne?

Das liegt in der Kompetenz des jeweiligen Kantonsarztes. In Quarantäne muss grundsätzlich, wer länger als 15 Minuten weniger als 1,5 Meter Abstand zu einem Erkrankten hatte. Der Kantonsarzt könnte aber auch einen ganzen Sektor in Quarantäne schicken. Der Besuch eines Eishockeyspiels erfolgt für die Zuschauer auf eigenes Risiko, die Liga, Clubs oder Stadionbetreiber können nicht haftbar gemacht werden.

Die Schweizer Fussball-Liga hat den Torjubel der Spieler reglementiert. Gibt es das auch im Eishockey?

Dürfen nach einem Torerfolg jubeln, wie sie wollen: Die Spieler des HC Lugano. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Nein. «Gewisse Emotionen braucht es, da müssen wir ehrlich sein. Ich glaube nicht, dass sich ein Spieler beim Torjubel ansteckt», sagt Liga-Direktor Vaucher dazu. Die Gefahr, sich auf dem Eis mit dem Virus zu infizieren, erachtet die Liga als gering. Ein Vorteil der Eishockeyaner gegenüber den Fussballern oder auch anderen Sportlern ist auch, dass sie allein schon durch ihre Ausrüstung besser geschützt sind.

Welche Regeln gelten, um die Spieler zu schützen?

Das betreffende Schutzkonzept der Liga umfasst 67 Seiten und darin steht unter anderem:

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Teambesprechungen, beim Duschen/WC, nach dem Training/Spiel, bei der Rückreise soll der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen wenn immer möglich eingehalten werden. Können die Distanzregeln in den Garderoben nicht eingehalten werden, gilt die Maskenpflicht.

Spieler und Staff sind verpflichtet, die Swiss Covid-19 App zu nutzen.

Vor dem ersten Testspiel erfolgte ein Corona-Test für alle Spieler und Staff-Mitglieder, vor dem Meisterschaftsstart erfolgt ein neuerlicher Corona-Test.

Um das Contact-Tracing einfacher zu gestalten, müssen grundsätzlich Präsenzlisten (Trainings, Spiele, Transporte, Rapporte, Hotelunterkünfte, externe Verpflegung etc.) geführt werden. Die Gastmannschaft stellt dem Covid-Verantwortlichen des Heimteams die Präsenzliste des eigenen Teams bis spätestens zwölf Stunden vor Spielbeginn per E-Mail zu. Änderungen müssen fortlaufend mitgeteilt werden.

Die Anreise des Gastclubs ins Stadion soll, wenn möglich, mit mehreren Bussen/Transportmitteln erfolgen. In den Bussen wird grundsätzlich nur jeder zweite Platz besetzt.

Es ist darauf zu achten, dass, wo immer möglich, nur personalisiertes Material benutzt wird. Auf der Spielerbank werden Einweg-«Schweisstücher» benutzt. Der Materialverantwortliche und der medizinische Staff arbeiten immer mit Maske und Handschuhen.

In der Garderobe sind nur Spieler und ein definierter Staff beziehungsweise Schiedsrichter zugelassen. Die Aufenthaltszeit in der Garderobe ist auf ein Minimum zu reduzieren und es wird nur jeder zweite Platz besetzt.

Individualisierte Trinkflaschen sind Bedingung. Offene Nahrungsmittel sind verboten, nur individuelle, verpackte Nahrungsmittel/Zusatzpräparate sind erlaubt. Es besteht ein Verbot für Ventilatoren und Trockengebläse.

In der Dusche ist nur jeder zweite Duschkopf in Betrieb und es wird gestaffelt geduscht. Die Nutzung von Haar-/Händetrocknern und Föns ist verboten. Die Verabschiedung nach dem Spiel erfolgt mittels Stock-Gruss, kein Faust-Gruss, kein Handshake - auch nicht mit Handschuhen. Rückkehr in die Garderobe ohne Kontakt mit Spielern der gegnerischen Mannschaft. Keine Abgabe von Material (z.B. Puck, Stock) an Fans.

Abstands- und Hygieneregeln müssen auch auf der Strafbank gewährleistet sein, bei Übervölkerung der Strafbank (mehr als zwei Spieler) gilt für alle Spieler Maskenpflicht. Ebenfalls gilt Maskenpflicht für Spieler, die eine 10-Minuten-Disziplinarstrafe absitzen müssen. Die Maske wird vom Strafbank-Betreuer mit einer Pinzette übergeben. Für die Funktionäre bei der Strafbank gilt Masken- und Handschuhpflicht.

Keine Maskenpflicht besteht neben den Spielern und Coaches für TV- und Radio-Kommentatoren während ihrer Live-Übertragung. Ihre Arbeitsplätze müssen aber abgetrennt werden.

Dürfen die Spieler überhaupt noch Restaurants, Bars und Diskotheken besuchen?

Dass ein Verein dies alles seinen Spielern gänzlich verbietet, ist bislang nicht bekannt. Auch nicht in der Ausgangs- und Gastro-Hochburg Zürich. ZSC-CEO Zahner sagt dazu: «Es gibt kein Verbot, das wäre nicht zielführend, aber wir sensibilisieren unsere Spieler darauf, vorsichtig zu sein und appellieren an die Eigenverantwortung.» Dass diese greift, zeigt sich auch daran, dass die ZSC-Spieler selbst aktiv wurden und untereinander abgemacht haben, in ihrer Freizeit auf Discobesuche und ähnliche Sachen, bei denen sich viele Leute am selben Ort aufhalten, zu verzichten.

Ähnliches ist auch aus anderen Vereinen wie beispielsweise Lausanne zu hören. Seitens der Liga sind Vorgaben für das Privatleben der Spieler keine Option. Vaucher: «Jeder muss selber wissen, wie er sich schützen kann.» Viele Vereine haben in ihren Schutzkonzepten festgehalten, dass die Spieler Gruppenbildungen, inklusive Partys und Restaurantbesuche, vermeiden und den ÖV nicht nutzen sollen.

Was geschieht, wenn sich Spieler mit Covid-19 anstecken?

Alle Spieler vom eigenen Team sowie die Staffmitglieder müssen getestet werden. Ebenso müssen Spieler und Staffmitglieder von gegnerischen Teams sowie Schiedsrichter der letzten fünf Tage getestet werden. Das weitere Vorgehen hängt grundsätzlich von den Anweisungen der kantonsärztlichen Dienste ab, dieser könnte die gesamte Mannschaft für zehn Tage in Quarantäne schicken. Abhängig davon bestimmt die Liga zusammen mit den Clubs anschliessend die Konsequenzen für den Spiel- und Meisterschaftsbetrieb. Wer noch zwölf spielfähige Spieler plus einen Goalie in seinem Kader hat tritt mit einer entsprechend verjüngten Mannschaft an. Sind weniger als zwölf Spieler und ein Torhüter mit einer A-Lizenz verfügbar, kommt es zu einer Spielverschiebung.

Begebenheiten wie im Fussball, als der FC Zürich wegen Corona-Fällen in der Mannschaft, mit einem Nachwuchsteam antreten musste, will man vermeiden. Nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen. Deshalb gibt es in dieser speziellen Saison für die Clubs auch keine Limitierung von B-Lizenzen für Spieler. «Wir versuchen, den Spielbetrieb so regulär wie möglich abzuhalten und die Rahmen-Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir am Ende alle sagen können, dass es okay war», sagt Liga-Direktor Vaucher.

Wie steht es um die finanzielle Situation der Vereine?

Denis Vaucher, Direktor National und Swiss League äussert sich zur finanziellen Situation der Clubs. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Nicht gut. «Es wird brutal schwierig für alle und wir wissen nicht, wie es herauskommt», sagt Liga-Direktor Vaucher mit aller Deutlichkeit. Die Einnahmen verringern sich bei den Vereinen aufgrund der eingeschränkten Zuschauerauslastung in den Stadien massiv, zugleich müssen sie die auch finanziell aufwendigen Schutzkonzepte umsetzen, welche je nach Verein und den örtlichen Begebenheiten zwischen 100’000 bis 300’000 Franken betragen können. Selbst die ZSC Lions, die sich auf die höchsten Zuschauerzahlen freuen dürfen, rechnen für diese Saison unter den derzeitigen Voraussetzungen mit fehlenden Einnahmen von 2,5 Millionen Franken.

Beim SC Bern sprach CEO Marc Lüthi von einem Minus zwischen 3 und 5 Millionen Franken, Zugs CEO Patrick Lengwiler von 4 bis 5 Millionen Franken. Aufatmen lässt die Clubs, dass inzwischen sowohl der Nationalrat wie auch der Ständerat den verbesserten Hilfemassnahmen zugestimmt hat. Die Solidarhaftung, die zuvor für viel Unmut gesorgt hat, entfällt. Es können zinslose Darlehen beantragt werden, die innert zehn Jahren zurückbezahlt werden müssen. Wer das Darlehen nach drei Jahren noch nicht getilgt hat, muss die Löhne grundsätzlich um bis zu 20 Prozent senken.

Sind im Lauf der Saison Konkurse von Clubs zu befürchten?

Auszuschliessen ist das nicht. Aber aufgrund der aktuellen Zuschauerregelung und der Finanzhilfe des Bundes, die im Notfall beansprucht werden kann, ist eigentlich davon auszugehen, dass die einen Clubs mit einem blauen Auge und andere mit zwei blauen Augen die Saison überstehen werden. Zumal gerade die nicht auf Rosen gebetteten kleineren Vereine wie die SCL Tigers, Ambri oder die Lakers in den letzten Jahren sehr vernünftig gewirtschaftet haben. Allerdings kann es kritisch werden, wenn sich die epidemiologische Lage in der Schweiz weiter verschlechtert und der Bundesrat oder die Kantone die Stadionbelegung wieder einschränken sollten oder es gar zu einem neuerlichen Liga-Stillstand kommt. «Wir müssen nun schauen, dass wir überleben», so Liga-Direktor Vaucher.

Wie steht es um Lohnkürzungen für Spieler?

Diese gibt es. Wohl überall. Für SCB-CEO Marc Lüthi sind sie unabdingbar. Auch ZSC-CEO Peter Zahner sagt: «Das ist natürlich ein Thema und ich spüre da auch durchaus Verständnis.» Dieses gibt es auch beim HC Davos: Alle Angestellten mit einem Jahreslohn über 148’000 Franken verzichten auf 25 Prozent ihres Lohnes. Nach dem Motto je höher das Salär, desto höher die Einbusse geht auch der EV Zug vor. Sämtliche Festangestellten mit einem Jahreslohn von über 48’000 Franken haben sich zu einem Lohnverzicht bereit erklärt, der sich in einer Bandbreite von 7,5 bis 25 Prozent bewegt. Zähe Verhandlungen dürften in den letzten Wochen den Club-Alltag zweifellos mitgeprägt haben.

Wie realistisch ist es, dass im kommenden Mai die Eishockey-WM 2021 in Lettland und Weissrussland gespielt werden kann?

IIHF Präsident René Fasel hat sich bislang noch nicht zur WM 2021 geäussert. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Grundsätzlich ist es weitaus schwieriger, ein internationales Turnier bei dem die Mannschaften aus allen Himmelsrichtungen anreisen, Einreisebestimmungen und Quarantäne-Regeln zum Tragen kommen, auszurichten, als eine Landesmeisterschaft. Das bekommt derzeit auch der Spengler-Cup zu spüren, der demnächst entscheiden will, ob das Traditionsturnier in diesem Dezember stattfinden kann. Und noch delikater wird es, wenn wie an der Eishockey-WM 16 Nationen beteiligt sind. Hoffnung kann dem internationalen Eishockeyverband IIHF geben, dass die WM erst auf Ende Mai 2021 terminiert ist und bis zu diesem Zeitpunkt medizinische Durchbrüche erzielt werden könnten, die der Komplexität eines solchen internationalen Grossanlasses entscheidend helfen.