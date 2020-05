Masken für Prostituierte und Freier und andere Vorschläge für das Sexgewerbe

Kommentar erfassen

Tom Roth 25.05.2020, 19:19

So ein absoluter Unsinn, also ehrlich in manchen Clubs ist die Hygiene um einiges besser als in andern Localitäten. Zudem ist der Prozentuale Teil jener Mensch die da verkehren wohl nur im zehntel Bereich von jenen die Einkaufe und oder in die Kirche gehen. Also last doch alle in dieser Berufssparte in Ruhe.