Neue, irre, falsche Theorie - Masken-Gegner überlegen nun, doch Maske zu tragen – aus Angst vor Geimpften

Laut dieser stellt nicht das Coronavirus Sars-CoV-2, sondern die Begegnung mit Geimpften eine grosse Gefahr für sie dar. Denn diese würden bestimmte Proteine auf die Ungeimpften «abwerfen», was bei diesen je nach Quelle zu unregelmässigen Menstruationen, Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten führen sollen. Auch die Betreiber einer Privatschule in Miami hatten so begründet, warum bei ihnen keine geimpften Lehrpersonen unterrichten dürften: «Es scheint, dass diejenigen, die Injektionen erhalten, etwas aus ihren Körpern auf andere übertragen, mit denen sie Kontakt haben.»

Ideen, die vermeintliche Gefahr zu bannen

Wieder andere versuchen sich mit dem Gedanken anzufreunden, zum Schutz vor den Absonderungen der Covid-19-Geimpften sogar das Undenkbare zu tun: Auf der unter anderem bei QAnon-Anhängern sehr beliebten Internetplattform «4chan» fragte ein Anhänger der Protein-Theorie in die Runde, ob man «eine Maske in der Nähe der Geimpften tragen sollte, weil sie das mRNA-Zeug ausscheiden?» Ein anderer verspricht auf Twitter, «diese Impfstoffausscheidungen wie ein Falke zu beobachten.»

Mediziner erklärt Hintergrund der Verschwörungstheorie

Die wilden Theorien der Masken- und Impfgegner sind laut dem US-Mediziner Zubin Damania, der auch online über Medizinisches aufklärt, « ein neuer Tiefpunkt , der von dem wahnhaften Flügel des Anti-vaxx-Kults ausgeht.» Die Fehlinformationen gingen auf eine frühere Behauptung aus denselben Kreisen zurück, wonach das Protein Syncytin, das an der Plazentabildung beteiligt ist, einige strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Spike-Protein aufweise, und die Impfung darum das weibliche Fortpflanzungssystem beeinträchtige. Dem ist aber nicht so.

Richtig ist indes: Der Impfstoff regt die Zellen dazu an, das Spike-Protein zu produzieren, so Damania. Dieses würde aber in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden abgebaut, so dass es kaum eine Möglichkeit zum «Abwerfen des Proteins» gebe – «selbst dann nicht, wenn es tatsächlich auftreten würde» , erklärt der Mediziner. Das sei aber nicht der Fall. Zudem müsse man sich die Frage stellen, warum die Maskengegner, Impfskeptiker und Coronaleugner nicht auch das Coronavirus Sars-CoV-2 fürchten.