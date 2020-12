Keine Grippe dank BAG-Massnahmen? : «Masken im ÖV machen auch nach Corona Sinn»

Das BAG verzeichnet dieses Jahr so wenig Grippefälle wie schon lange nicht mehr. Verzichte man auch künftig auf Küsschen oder trage mehr Maske, könne das auch in Zukunft der Fall sein, so ein Experte.