Expansion

Masken-Millionäre handeln auch mit Luxuskarossen

Die Parallelimporteure vom Zürichberg erweitern ihr Imperium. Seit einem Jahr handeln sie auch mit Autos im oberen Preissegment.

Die beiden Jungunternehmer machten in der Corona-Krise mit dem Import von Masken Millionen. Diese verkauften sie unter anderem an die Armeeapotheke und das deutsche Gesundheitsministerium. (Symbolbild)

Zwei Zürcher Jungunternehmer machten mit dem Import von Schutzmaterialien ein Vermögen : Sie verkauften Masken und andere Schutzgüter unter anderem an die Schweiz oder das bayerische Gesundheitsministerium.

Seit einem Jahr sind sie zusammen mit Kollegen auch im Autobusiness tätig. Eine ihrer Firmen dient dem An- und Verkauf von Autos im In- und Ausland. Sie wurde vor knapp einem Jahr gegründet, wie ein Blick ins Handelsregister zeigt. Die Firma Emix Automobile AG hat ihren Sitz am Zürichberg. Den Sitz der Maskenfirma Emix Trading haben sie inzwischen nach Zug verlegt.