Rechtliche Schritte geprüft : Masken-Millionäre lieferten Masken mit 5 Prozent Leistung an Spitäler

Neues Ungemach für die Emix Trading: Laut der «Rundschau» verkaufte das Unternehmen der Masken-Millionäre Glarner Spitälern Masken, die nur einen Bruchteil der versprochenen Filterleistung hatten.

Kaum haben sich die Jungunternehmer Jascha Rudolphi und Luca Steffen mit einer Masken-Umtauschaktion bei der Schweizer Armee etwas aus der Kritik genommen, steht schon neuer Ärger für das Handelsunternehmen an. Gemäss einem Bericht der SRF-Sendung «Rundschau» verkauften sie in der ersten Welle Schutzmasken, die eine Filterleistung von nur fünf Prozent aufwiesen – vorgeschrieben wäre, dass sie 95 Prozent der Feinstaubteilchen zurückhalten.

Glarus prüft rechtliche Schritte

Verkauft wurden die Chargen der beanstandeten Masken dem Kantonsspital und dem Kanton Glarus, insgesamt 40’000 Stück für Preise zwischen 7.90 und 9.90 Fr. Genutzt wurden sie auch in Arztpraxen, Altersheimen und von der Spitex. Der Glarner Regierungsrat Rolf Widmer sagte zu SRF: «Wir haben die Masken an die Leute abgegeben, die an vorderster Front gegen das Virus kämpfen – in der Erwartung natürlich, dass da keine Übertragung des Virus stattfindet.» Man wolle nun prüfen, ob man rechtliche Schritte einleite oder ob die Strafverfolgungsbehörden den Fall von sich aus verfolgten. Möglicherweise werde also die Staatsanwaltschaft Glarus nun aktiv, berichtet der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). In Zürich läuft bereits ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Wucher. Es gilt die Unschuldsvermutung.