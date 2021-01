Der deutsche Tropenmediziner Emil Reisinger sagt in der «Bild», der Mundschutz könne zumindest die Infektionsdosis vermindern, sollte es trotz Maske zu einer Ansteckung kommen. So könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit symptomatische Erkrankungen verhindert oder deren Schwere reduziert werden. «Auch lassen die bisherigen Erfahrungen vermuten, dass in Ländern, in denen von Anfang an ein hoher Bevölkerungsanteil Masken getragen hat, die Covid-19-Pandemie deutlich weniger Menschenleben fordert als in Ländern, in denen das nicht der Fall ist », sagt Reisinger. Er veröffentlichte dazu eine Studie im Deutschen Ärzteblatt.