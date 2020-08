vor 49min

Masken und keine Choreos – so will die Liga die Stadien öffnen

Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat voraussichtlich darüber, ob Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bald wieder möglich sind. Wer mit Corona an den Match geht, soll ein Stadionverbot kriegen.

von Daniel Graf

Darum gehts Der Bundesrat muss entscheiden, ob Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen über den August hinaus verboten bleiben.

Hockey- und Fussballliga machen Druck. Sie wollen die neue Saison unter Einhaltung von Schutzkonzepten mit mehr Zuschauern beginnen.

Laut einem Infektiologen sind die Schutzkonzepte entscheidend dafür, ob das funktioniert.

Noch bis Ende August sind Fussball- und Eishockeyspiele mit über 1000 Personen verboten. Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat voraussichtlich, wie es weitergehen soll. Die Ligaverantwortlichen drängen darauf, dass bald wieder mehr Zuschauer zugelassen werden: «Es ist für uns existenziell wichtig, dass wir unter Einhaltung eines Schutzkonzepts wieder mehr Zuschauer in die Stadien lassen können», heisst es in einer kürzlich publizierten Mitteilung der Swiss Football League (SFL). Im Eishockey sieht es laut Denis Vaucher, Direktor der zwei höchsten Schweizer Ligen, ähnlich aus. «Wir sollten die Chance erhalten, zu beweisen, dass Spiele mit Schutzkonzepten und viel mehr Zuschauern funktionieren.»

Maskenpflicht und keine Gästefans

Damit das klappt, hat die Ligaführung ein Rahmenschutzkonzept erarbeitet. «In allen Stadien wird eine Maskenpflicht gelten. Die Zuschauerzahl wird begrenzt, jeder Club berechnet anhand seines Schutzkonzepts die maximale Anzahl Zuschauer», erklärt Vaucher. Auch Choreografien, die einen ganzen Sektor abdecken, werden voraussichtlich verboten, und die Drehkreuze am Eingang sollen alle 10 Minuten desinfiziert werden.

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss damit rechnen, aus dem Stadion befördert zu werden. Personen, die andere anspucken oder absichtlich anhusten, werden mit zwei Jahren Stadionverbot in der ganzen Schweiz belegt. Wer das Stadion besucht, obwohl er nachweislich an Covid-19 erkrankt ist, soll mit einem dreijährigen Stadionverbot bestraft werden.

«Wir wollen aber in erster Linie gemeinsam mit den Clubs viel Prävention betreiben und hoffen, dass alle sich an die Regeln halten», sagt Vaucher. Das Rahmenkonzept wird am kommenden Freitag anlässlich der Ligaversammlung den Clubs zur formellen Genehmigung vorgelegt. Sie sind bereits daran, auf Basis des Rahmenkonzepts eigene Schutzkonzepte zu entwickeln.

«Sonst wird es keine Saison geben»

Auch für die Clubs wird der Mittwoch ein Schicksalstag: «Verlängert der Bundesrat das Verbot, rechnet sich die Durchführung der Schweizer Eishockeymeisterschaft nicht», sagt etwa Sandro Frei, Mediensprecher der ZSC Lions. «Wenn wir die Stadien zu 50 Prozent füllen können, ist ein Überleben für die Clubs möglich. Andererseits wird es für alle sehr, sehr schwierig.»

Dem stimmt Marc Gianola, Geschäftsführer des HC Davos, zu: «Bei 1000 Personen haben wir ungefähr 800 zahlende Zuschauer. So können wir unmöglich rentabel arbeiten.» Auch ein Kredit vom Bund helfe hier nicht: «Hockeyclubs sind in den meisten Fällen Non-Profit-Organisationen. Mit einem Kredit, den wir in ein paar Jahren zurückbezahlen müssen, verschiebt sich das Problem nur.» Verschiedene Clubs müssten aufgrund von Überschuldung trotzdem ihre Bilanz deponieren und Konkurs anmelden.

«Alle wissen, was auf dem Spiel steht»

Liga-Direktor Vaucher will dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt: «Wir arbeiten gemeinsam mit den Clubs seit Monaten daran, dass die neue Saison wieder vor Publikum gespielt werden kann. Ich habe immer gesagt und glaube auch jetzt noch daran: Am 18. September werden wir wieder Spiele vor mehr als 1000 Zuschauern austragen.»

Dass das möglich sein wird und dass die Fans sich an die Regeln halten werden, glaubt auch Frei vom ZSC: «Wir spüren eine unglaubliche Vorfreude und Solidarität bei den Fans. Zu diesem Zeitpunkt haben wir wohl noch nie so viele Saisonkarten verkauft – und das, obwohl die Fans noch gar nicht genau wissen, was sie erwartet.» Frei ist überzeugt: «Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Also werden sich hoffentlich auch alle an die Regeln halten.»