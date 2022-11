Ukraine: Viertklässler bereiten sich auf Atomangriff vor

Die Schule Nummer 309 an der Petr-Grigorenka-Strasse im Poznykiin-Distrikt ist etwas Besonderes: Anders als an anderen Schulen in Kiew lernen die 1700 Schüler und Schülerinnen dort, wie sie sich während eines Angriffs verhalten sollen. Die Altersstufen zwischen sechs und 17 Jahren lernen, wie sie mit Landminen umgehen, was sie bei Luftalarm und sogar bei einer nuklearen Attacke zu tun haben.