Erkenntnisse aus Italien

Masken wirken – auch anders als gedacht

Richtig getragen sind Masken eine wichtige Komponente im Kampf gegen die Übertragung des Coronavirus. Und das nicht nur, weil sie Tröpfchen abfangen.

Der häufigste Fehler beim Tragen von Masken ist laut Hugo Sax, Leiter Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich, «die Maske in der Tasche zu lassen, wenn man sie eigentlich tragen sollte – immer dann, wenn man irgendwo länger unter Menschen ist und nicht zwei Meter Abstand einhalten kann.» Schliesslich schützen die Masken die Schleimhäute in Nase und Mund gegen Virenbefall von aussen und fangen Viren ab, die man selbst beim Ausatmen, Sprechen, Lachen, Niesen oder Husten freisetzt.