«Stigmatisierung von Ungeimpften» – Maskenbefreiung dank Covid-Zertifikat spaltet Lehrerschaft

Das passt nicht allen: «Ich habe gemischte Gefühle», sagt eine Seklehrerin aus Uster. Sie befürchtet eine Stigmatisierung von Ungeimpften, die kein Zertifikat haben: «Die Impfdiskussion ist sehr aufgeladen, so wird das noch stärker in die Schulzimmer getragen.»

In Zürich können sich Lehrpersonen mit Covid-Zertifikat von der Maskenpflicht im Unterricht befreien lassen. Immer mehr Schulen setzen die Vorgabe des Kantons nun um. So etwa die Sekundarschulen in Uster, in denen die Regel seit Montag gilt.