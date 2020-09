Urteil gefällt : Maskengegner blitzen vor Bundesgericht ab

Seit dem 27. August gilt in Zürich eine Maskenflicht für alle Läden in Innenräumen. Maskengegner wollten dagegen vorgehen. Das Bundesgericht geht jedoch nicht darauf ein.

Der Beschwerdeführerin werden Gerichtskosten in Höhe von 1000 Franken auferlegt.

Das Bundesgericht gewährt keine aufschiebende Wirkung der Maskenpflicht in Zürich. (Symbolbild)

Die Beschwerdeführer wehren sich eigentlich vor dem Zürcher Verwaltungsgericht gegen die regierungsrätliche Maskenpflicht. Nachdem das Verwaltungsgericht es in einem Zwischenentscheid abgelehnt hatte, die Maskenpflicht auszusetzen, bis es ein Urteil in dem Fall gesprochen hat, zog eine der Beschwerdeführer den Zwischenentscheid an das Bundesgericht weiter.