Emmental : Maskengegner gebüsst, weil sie Sohn fünf Monate aus der Schule nahmen

Zunächst besorgte das Ehepaar für sein Kind eine Maskendispens, welche die Schule akzeptierte. Allerdings musste der Bub fortan an einem Einzelpult sitzen, durfte den Turnunterricht nicht besuchen und die grosse Pause nicht mit seinen Gspändli draussen verbringen. «Er ging am Morgen mit Freude zur Schule und kam am Mittag schreiend heim», wird die Mutter vor Gericht zitiert. Ihren Sohn so zu sehen, habe ihr das Herz gebrochen. In der Folge schickte das Paar seinen Sohn bis zu den Sommerferien nicht mehr zur Schule.