Die Maskengegner ziehen regelmässig ohne Masken durch die Strassen Luzerns. Ziele sind Bahnhöfe, Läden und der ÖV. Verschiedene Gruppierungen rufen auf Telegram dazu auf, gegen die Maskenpflicht zu verstossen. Die Gruppenmitglieder laden Fotos oder Videos in Chats, in denen sie sich ohne Maske in Ladenlokalen oder Bussen aufhalten. In den Gruppen werden sie gelobt und ermuntert weiterzumachen. «Für jeden Kanton gibt es eine Gruppe. Wir gehen ohne Maske in die Stadt, in die Läden und an die Bahnhöfe. Wir wollen damit zeigen, dass die Maske nichts nützt», sagte ein Gruppenadministrator zu Zentralplus.