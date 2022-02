Sissach BL – Maskenkontrolle der Polizei eskaliert und wird zum Gerichtsfall

Am Freitag nun wird die Maskenbusse vor dem Einzelrichter des Baselbieter Strafgerichts verhandelt. Denn der Gebüsste ist mit der Strafe gar nicht einverstanden, wie er am Telefon erklärt. Der 50-Jährige war an besagtem Tag mit seiner Frau in Sissach an der Fasnacht. Wobei eigentlich keine richtige Fasnacht stattgefunden hatte. Das Wetter war angenehm mild, die Sonne schien und in Liestal und Sissach waren Hunderte auf der Gasse. Die Polizei zog am selben Abend «ein positives Zwischenfazit». Einzig im Bereich der Maskentragepflicht seien Übertretungen festgestellt worden. Die Gespräche mit der Bevölkerung seien aber «durchwegs positiv verlaufen».