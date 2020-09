nach hohen ANSTECKUNGszahlen : Maskenpflicht an allen Berner Grossanlässen – aber nicht in Läden

Der Berner Regierungsrat hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass bewilligte Grossveranstaltungen ab 1000 Personen stattfinden dürfen, wenn eine Maske getragen wird. In Läden herrscht weiterhin keine Maskenpflicht.

«Mit der Maskenpflicht wollen wir insbesondere das Contact-Tracing schonen», erklärte Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg am Donnerstag an einem Point de Presse. Wenn konsequent Masken getragen würden, könne die Anzahl angeordneter Quarantänen stark reduziert werden.

Ampel mit vier Farben

Grossveranstaltungen mit internationalem Charakter müssen vom Regierungsrat bewilligt werden. Dazu zählen laut Schnegg Länderspiele im Fussball und Eishockey, die Weltcup-Skirennen in Wengen und Adelboden, das Tennisturnier in Gstaad sowie die Tour de Suisse der Radprofis.

Rendez-vous Bundesplatz bleibt bei 900 Personen

Keine Maskenpflicht in Läden

Zuwarten will die Kantonsregierung mit der Maskenpflicht in Läden, anders als etwa die Nachbarkantone Freiburg und Solothurn. Der Zeitpunkt dafür sei noch nicht gekommen, so Schnegg. Dies könne sich aber rasch ändern: «Wir haben bereits eine Verordnung ausgearbeitet und verfolgen die weitere Entwicklung.» Die Corona-Lage im Kanton Bern sei trotz steigender Fallzahlen im Moment noch recht gut, sagte Kantonsärztin Linda Nartey am Point de Presse. «Die Fälle werden aber weiter zunehmen.» Das gelte auch für die Zahl der Hospitalisierungen.