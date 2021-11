St. Gallen und Thurgau – Maskenpflicht an Schulen aufgehoben

Auch Schülerinnen und Schüler aus dem Thurgau können wieder ohne Maske in ihre Klassen (Symbolbild).

An St. Galler Schulen wird die Maskenpflicht wieder aufgehoben (Symbolbild).

Die Maskenpflicht an St. Galler Schulen wird nicht verlängert.

Der Bildungsrat des Kantons St. Gallen hat entschieden, die Maskenpflicht an St. Galler Schulen nicht zu verlängern. Ab Montag 8. November können Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II in der Volksschule und auf der Sekundarstufe II wieder ohne Maske am Unterricht teilnehmen.