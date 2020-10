Verschärfte Corona-Massnahmen Maskenpflicht für Erwachsene an Zürcher Schulen

Die Regelung tritt am 19. Oktober in Kraft und gilt auf dem gesamten Schulareal.

An Zürcher Schulen müssen Erwachsene neu eine Maske tragen.



In den vergangenen Wochen sind die Neuansteckungen mit dem Coronavirus im Kanton Zürich stark angestiegen. Um die Aufrechterhaltung eines möglichst uneingeschränkten Schul- und Lehrbetriebs zu ermöglichen, wird deshalb an den Schulen im Kanton Zürich eine generelle Maskenpflicht für Erwachsene (Lehr- und Schulpersonal, Behördenmitglieder, Eltern und Dritte) angeordnet. Das teilte die Bildungsdirektion am Donnerstag mit.