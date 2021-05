Nicht mehr ansteckend - Maskenpflicht für Geimpfte soll fallen

Geht es nach dem Bundesrat, müssen Geimpfte und Genese künftig nicht mehr in Kontakt- oder Reisequarantäne. Denn: Sie seien immun und übertragen die Krankheit nicht mehr. Das schlug der Bundesrat am Mittwoch im Rahmen der neuen Massnahmen ab dem 31. Mai den Kantonen vor.

Für die Schweiz findet Mitte-Nationalrat Hess: «Im Schutzkonzept sollte es erlaubt sein, dass ein Club öffnen darf, wenn er nur Geimpfte und Genesene reinlässt. Das sollte der Bundesrat so schnell wie möglich anpassen, damit das möglich ist.» Der Nachweis könne zum Beispiel mit dem Impfbüchlein oder dem bald verfügbaren Covid-Zertifikat geschehen, so Hess.

Dass Geimpfte das Virus nicht mehr weitergeben und die Maskenpflicht deshalb obsolet wird, ist in der Wissenschaft umstritten. «Geimpfte können sich weiterhin mit Sars-CoV2 infizieren und es weiter übertragen, ohne selbst Symptome zu entwickeln oder an Covid-19 zu erkranken», twitterte die Genfer Virologin Isabella Eckerle. Allerding scheine eine Infektion nach Impfung seltener zu sein und wenn, die Viruslast geringer. Nur Geimpfte unter sich könnten sich deshalb mehr Freiheiten erlauben. Beim engen Kontakt mit Ungeimpften sollten jedoch weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln gelten, so die Virologin. Sie fordert die Geimpften auf, sich in Geduld zu üben.