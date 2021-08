Massnahmen gegen Pandemie - Maskenpflicht für Ungeimpfte an Schulen löst Knatsch aus

Was macht diese Massnahme mit den Jugendlichen?

Bis anhin spielte das Covid-Zertifikat in den Schulen keine Rolle. Der Kanton Wallis ändert dies nun. «Es wird bestimmt zu starkem Gruppendruck kommen. In diesem Alter achtet man sehr darauf, was die Leute aus der Clique machen», sagt Alexandra Ray, Psychologin für Kinder und Jugendliche. Allerdings hätten junge Menschen ein starkes Bedürfnis, autonom zu sein und ihren eigenen Weg zu gehen. Mit dieser Massnahme würden sie fremdbestimmt.

Ray geht davon aus, dass sich mehr Jugendliche wegen dieser Verordnungen impfen lassen werden. «Wenn die beste Freundin geimpft ist, ist man eher dazu bereit, auch diesen Schritt zu gehen.» Sie vergleicht das Ermutigen zum Impfen mit dem Bestärken der jungen Menschen, das Trinken und Rauchen zu unterlassen: «Man überlässt zwar den Jugendlichen, was sie machen möchten, gleichzeitig drängt man sie in eine bestimmte Richtung.» Der Unterschied sei dabei jedoch, dass es beim Impfen ums Allgemeinwohl gehe und darum, seine Mitmenschen zu schützen.