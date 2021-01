Damit sollten Übertragungen in der Schule vermieden werden und die Gefahr, dass ganze Klassen in Quarantäne gesetzt werden müssen, kleiner werden.

In Eigenverantwortung haben bereits vier von zehn Urner Oberstufenzentren eine Maskentragepflicht für Schüler eingeführt. Diese wird nun, gestützt auf das Epidemiengesetz, flächendeckend eingeführt. Dies teilte die Urner Standeskanzlei am Mittwoch mit.

Übertragungen sollen vermieden werden

Mit der Maskentragepflicht will der Kanton Uri für den Fall gewappnet sein, wenn wesentlich ansteckendere Virusmutationen im Kanton Uri auftauchen würden. «Übertragungen in der Schule sollen damit vermieden werden und die Gefahr, dass ganze Klassen in Quarantäne gesetzt werden müssen, wird kleiner», schreibt die Standeskanzlei weiter. Nach wie vor gilt keine Maskenpflicht für Schüler im Kindergarten und in der Primarschule.