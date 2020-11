Bergbahnen verstärken Schutzmassnahmen : Maskenpflicht für Wintersportler jetzt auch beim Anstehen und auf dem Schlepplift

Angesichts der rasch ansteigenden Fallzahlen von Ansteckungen mit dem Coronavirus hat der Verband Seilbahnen Schweiz sein Schutzkonzept für die Bergbahnen verstärkt.

Angelehnt an die Vorschriften im öffentlichen Verkehr müssen die Wintersportler zudem neu und ab sofort nicht nur in geschlossenen Warteräumen, sondern auch beim Anstehen eine Schutzmaske tragen. Das sagte Berno Stoffel, der Direktor von Seilbahnen Schweiz, am Sonntag. Er bestätigte damit einen Bericht der «Sonntagszeitung».