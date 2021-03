Für minderjährige Jugendliche ist es seit der Corona Pandemie leichter an Alkohol zu kommen. Das zeigen Zahlen vom Blauen Kreuz Bern.

Micha Suter , v erantwortlicher Jugendschutz, Fachstelle für Suchtprävention vom Blauen Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg : « Das Coronajahr 2020 hat man auch bei unseren Testkäufen im Kanton Bern gemerkt. Es ist so, dass die Verkaufsquote, also die Anzahl der Betriebe, die Alkohol oder Tabak an Minderjährige verkauft haben, deutlich gestiegen sind. Wir haben zwar weniger Testverkäufe machen können als im Vorjahr, aber es waren rund 200. Dabei haben rund 40 Prozent der Läden illegal Alkohol verkauft. »