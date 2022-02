Lockerungen : In Frankreich fällt Maskenpflicht im Freien und Homeoffice-Pflicht wird aufgehoben

Frankreich hat seine Covid-Massnahmen gelockert. Begründet wird dies mit der geringeren Gefährlichkeit der Omikron-Variante des Coronavirus.

Präsident Emmanuel Macron mahnte dennoch zur Wachsamkeit. «Wir müssen vorsichtig bleiben, denn der Druck in den Spitälern ist noch sehr hoch», sagte er in einem am Dienstagabend veröffentlichten Interview mit der Zeitung «La Voix du Nord». «Es wäre falsch zu denken, dass wir die Epidemie hinter uns haben.» Bei einer Sitzung des Corona-Krisenstabs am Mittwoch im Elysée sollten mögliche Lockerungen an Schulen nach den Winterferien besprochen werden. Bislang sind nur etwa vier Prozent der Fünf- bis Elfjährigen in Frankreich geimpft.