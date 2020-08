Neue Regeln

Maskenpflicht in Berner Gymnasien und Berufsschulen

Im Kanton Bern startet am Montag das neue Schuljahr mit verschärften Hygienemassnahmen. An Gymnasien und Berufsschulen müssen neu Masken getragen werden.

An Berner Gymnasien und Berufsschulen müssen ab Montag Schutzmasken getragen werden. Dies gab die Berner Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) am Freitag vor den Medien bekannt. An den Mittelschulen und in der Berufsbildung findet der Unterricht demnach mit «konstanter und kontrollierter Sitzordnung» im Klassenverband oder Lerngruppen statt.