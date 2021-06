Maskenpflicht könnte in der Schweiz noch im Juni fallen

In Österreich fällt die Maskenpflicht: Ab dem 10. Juni draussen und ab Juli für Geimpfte, Getestete und Genesene auch in Innenräumen.

Die Maske ist seit bald einem Jahr das sichtbarste Symbol im Kampf gegen das Corona-Virus. Jetzt ist in ersten Ländern Schluss damit: In Israel wurden per 1. Juni sämtliche Corona-Massnahmen für Staatsbürger aufgehoben. In den USA haben diverse Staaten die Maskenpflicht schon früher fallengelassen, seit wenigen Tagen müssen vollständig Geimpfte nirgends mehr eine Maske tragen.