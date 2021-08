Massnahmen länger nötig? - Maskenpflicht und Covid-Zertifikat könnten bis im Frühling bleiben

In Deutschland wird die Maskenpflicht wohl bis zum Frühling 2022 aufrechterhalten bleiben. Das geht aus dem Corona-Leitfaden des Bundesgesundheitsministeriums hervor, wie die «Zeit» schreibt. Zudem plant die Regierung, die Nutzung des Covid-Zertifikats ab Anfang oder Mitte September auch auf Restaurantbesuche, Hotelübernachtungen, sämtliche Veranstaltungen in Innenräumen oder Coiffeurbesuche auszuweiten.

Sollte sich die Lage noch einmal drastisch verschlechtern und wieder stärkere Einschränkungen nötig werden, so sollen in Deutschland vor allem die Ungeimpften darunter leiden: Dann könnte aus dem 3G-Status (geimpft, genesen, getestet) ein 2G-Status werden: Das Covid-Zertifikat gälte dann nur noch für Geimpfte und Genesene, mit einem Test könnte man die Freiheiten nicht mehr erlangen.

Maskenpflicht wohl bis im Frühling

Dass die Maske auch in der Schweiz bis nächsten Frühling in Bus, Bahn und Läden Pflicht bleiben wird, scheint auch für die Schweiz wahrscheinlich. «Im Herbst und Winter werden wir neben Covid auch mit Influenza und anderen Viren der Luftwege zu kämpfen haben. Kommt das alles ohne Maskenpflicht zusammen, könnte die Situation in den Spitälern dramatisch werden», sagt der Infektiologe Andreas Widmer. «Ich halte es deshalb für sinnvoll, bis ungefähr Ende März 2022 weiterhin in geschlossenen Innenräumen mit vielen Menschen an der Maskenpflicht festzuhalten.»