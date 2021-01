Inhalte von Putz- und Desinfektionsmitteln greifen die Haut an und begünstigen die Entstehung von Handekzemen.

Es juckt, schmerzt und spannt. Die Maskenpflicht schützt uns zwar vor dem Coronavirus, bringt aber immer mehr Personen auch Hautprobleme ein. Wie Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie sagt, seien es oft Patienten, die bereits vor der Pandemie Hautprobleme hatten, die sich aufgrund der Schutzmaske verschlimmert haben. «Wir haben auch viel neue Patienten, die vorher gar keine Probleme hatten, aber durch die Maskenpflicht neue Probleme entwickelt haben», so Meli.

Wichtig sei es, die M aske häufig zu wechseln, so M arianne Meli : « Also, dass man nicht immer die gleiche Maske trägt. Wenn man wiederverwendbare Masken trägt, dass man die heiss wäscht. Was auch wichtig ist, dass man die Haut gut pflegt. Wenn man eher zur trockenen, juckenden E k zemhaut neigt, dass man die Haut mehr rückfettet als sonst. Wenn man eher zur fettigen Haut neigt, sie mehr reinigt. Einfach die normale Pflege intensivieren. »