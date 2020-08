vor 18min

Eltern alarmiert «Maskenträger werden ausgelacht»

In einem offenen Brief an die Basler Regierung fordern besorgte Eltern eine generelle Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen im Kanton. Abstände würden nicht eingehalten und Maskenträger gar schikaniert.

von Oliver Braams

Das denken Basler Schülerinnen und Schüler über Maskenpflicht im Unterricht. 20 Minuten/Elodie Kolb, Oliver Braams

Darum gehts Ein offener Brief an die Basler Regierung fordert eine sofortige Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Basel-Stadt.

Geschrieben wurde er von einer Gruppierung besorgter Eltern, die von «unhaltbaren Zuständen» an Basler Schulen berichtet.

Die verantwortlichen Departemente beobachten die Situation laufend und würden, wenn erforderlich, rasch reagieren.

«In den Schulen Basel-Stadt herrschen unhaltbare Zustände», heisst es in einem offenen Brief an den Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. «Die verlangten Abstände werden nicht und können auch nicht eingehalten werden», so die anonym Verfasser des Briefs, der auch 20 Minuten vorliegt.

Die Schülerinnen und Schüler würden sich in Gruppen schutzlos bewegen, so die besorgten Eltern. Und: «Maskenträger werden ausgelacht.» Sie bitten die beiden Regierungsräte deshalb, «eine sofortige Maskenpflicht analog zum Kanton Luzern einzuführen». Denn wie das Beispiel des jüngst bekannten Corona-Falles am Gymnasium Muttenz im Kanton Basel-Landschaft zeige, habe dort das Tragen von Masken «Schlimmeres verhindert», wie es im Schreiben weiter heisst.

«In den Klassenzimmer werden die Regeln gut befolgt»

Im Erziehungsdepartement Basel-Stadt hat man den Brief zur Kenntnis genommen, wie Mediensprecher Simon Thiriet auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Ob Masken tragende Schülerinnen und Schüler ausgelacht werden, darüber kann er nichts sagen. «Klar ist aber, dass die Schulleitungen und Lehrpersonen regelmässig auf die Regeln aufmerksam machen und in derartigen Situationen einschreiten würden.»

Man habe aber auch festgestellt, dass die Schüler die Sicherheitsmassnahmen je nach Situation unterschiedlich diszipliniert einhalten würden, so Thiriet weiter. «In den Klassenzimmer werden die Regeln zwar gut befolgt. Auf dem Pausenplatz und auf dem Schul- oder Heimweg hingegen sind die Herausforderungen grösser.»

Das Erziehungsdepartement beobachte die Situation gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden genau. Wie Anne Tschudin, Mediensprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, auf Anfrage von 20 Minuten präzisiert, werden neben der generellen epidemiologischen Entwicklung im Kanton auch die spezifischen Verhältnisse an den verschiedenen Schulen laufend beobachtet.

Maskenträger handeln vorbildlich

Unterdessen wurden Corona-Fälle an zwei Basler Sekundarschulen sowie am KV Basel bekannt, wie die Basler Zeitung berichtet. Der Kantonsärztliche Dienst habe die Lage abgeklärt und sei zum Schluss gekommen, dass in den betroffenen Schulen keine weiteren Vorkehrungen getroffen werden müssten.