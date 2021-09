Idar-Oberstein (D) - Maskenverweigerer (49) erschiesst Tankstellen-Mitarbeiter (20)

Am späten Samstagabend wurde in Idar-Oberstein (D) ein 20-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter erschossen. Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten umgehend Ermittlungen ein und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmasslichen Täter. Am Montag kam ein 49-Jähriger in Begleitung einer Frau auf die Polizeiwache in Idar-Oberstein und wurde von Spezialkräften als Tatverdächtiger festgenommen.