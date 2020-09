Nicht alle halten sich an die Maskentragpflicht in Einkaufsläden. In Basel sehen sich Verkaufspersonal und Ladeninhaber mit Maskenverweigerern konfrontiert.

Verkaufspersonal leidet unter der Maskenpflicht in den Einkaufsläden Basels. Denn es wird zum Teil übel von Personen angegangen, die sich weigern, dieser Pflicht nachzukommen. «Was wurden wir in den letzten Wochen nicht alles beschimpft», sagt eine Verkäuerin gegenüber der «Basler Zeitung» .

Täglich zwei Querulanten

Die in einer Basler Traditionsbäckerei arbeitende Verkäuferin sagt, es handle sich dabei nicht um Einzelfälle. Sie rechne vielmehr mit durchschnittlich zwei Querulanten täglich, sagt sie. Auch die stellvertretende Geschäftsführerin der Coop-Pronto-Filiale am Barfüsserplatz kennt das Problem. Sie erzählt von einer Frau, die im Laden randaliert und mit Verkaufsware um sich geworfen habe. Vergangene Woche habe ein Mann den Supermarkt «wutentbrannt» verlassen und dabei eine Schwenktür zerstört.

Ihre zentral gelegene Filliale habe eine äusserst unterschiedliche Klientel und ziehe daher auch Extremfälle an. Sie halte die Verweigerer für eine kleine Minderheit, die sich in Grundsatzdiskussionen verzettelt. In einzelnen Fällen würden diese Leute dann handgreiflich. «In zwei Fällen mussten wir mit der Polizei drohen», sagt sie. 90 Prozent der Kunden würden sich aber an die Maskenpflicht halten, so die stellvertretende Geschäftsführerin.