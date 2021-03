Ein Mitfahrer in einem Postauto weigert sich, eine Maske anzuziehen. Es kommt zu einem Streit, der eskaliert.

Für einen Maskenverweigerer endete eine Postautofahrt mit einer Kopfnuss und einer Busse. Er war am Mittwochvormittag in einem Postauto vom Flughafen Zürich Richtung Opfikon unterwegs. Ein News-Scout hat die Auseinandersetzung aufgenommen und beschreibt die Situation wie folgt: «Der Mann wurde von verschiedenen Personen dazu ermuntert bis aufgefordert, doch bitte eine Maske anzuziehen. Doch er wollte partout nicht und hat wiederholt gesagt, dass eine Maske in der Schweiz nicht erforderlich sei.» Eine Diskussion mit einem anderen Passagier endete mit einer Kopfnuss.