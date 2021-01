In der Innenstadt von St. Gallen am Bohl griff ein Maskenverweigerer einen Polizisten an.

Am Donnerstagabend um 17:30 war ein 28-jähriger Mann in der Innenstadt von St. Gallen am Bohl ohne Maske unterwegs. Passanten machten die Polizei darauf aufmerksam, woraufhin diese den Mann auf die allgemeine Maskenpflicht an Haltestellen und in ÖV aufmerksam machte.