Handgemenge auf KLM-Flug

Maskenverweigerer randalieren auf Flug nach Ibiza

Zwei Männer sind bei der Ankunft auf Ibiza festgenommen worden. Sie wollten auf dem KLM-Flug keine Masken tragen und haben andere Passagiere angegriffen.

Zwei Maskenverweigerer haben auf einem KLM-Flug von Amsterdam nach Ibiza randaliert und sind nach der Landung von spanischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Die beiden Männer hätten sich auf dem Flug am Freitag geweigert, Masken zu tragen, und andere Passagiere verbal und körperlich angegriffen, sagte ein KLM-Sprecher am Sonntag der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Beide Männer seien betrunken gewesen und auf Anweisung des Piloten in Schach gehalten worden. Passagiere hätten mitgeholfen.