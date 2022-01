USA : Maskenverweigerer randalierte auf Flug – jetzt drohen ihm 20 Jahre Haft

Auf einem Flug von Dublin nach New York weigerte sich ein Ire wiederholt, eine Schutzmaske anzuziehen. Seine Sturheit und sein obszönes Verhalten könnten dem 29-Jährigen teuer zu stehen kommen.

Nicht alle Passagiere und Passagierinnen halten sich aber so gut an die Regeln wie die Personen auf diesem Bild. (Symbolbild)

Wie in vielen Bereichen des Lebens muss zurzeit auch in den meisten Flugzeugen eine Schutzmaske getragen werden. (Symbolbild)

Wegen aggressiven Verhaltens an Bord eines Flugzeugs drohen einem irischen Maskenverweigerer bis zu 20 Jahre Haft. Wie die US-Justiz am Freitag (Ortszeit) mitteilte, verweigerte der 29-Jährige aus Galway auf einem Delta-Flug von Dublin nach New York am 7. Januar das Tragen einer Corona-Schutzmaske, schlug einem anderen Passagier gegen den Kopf und zeigte vor den Insassen und Insassinnen des Fliegers sein Hinterteil.