Sins AG: Maskierte Männer überfallen Tankstelle und fliehen mit Beute

Bei der Shell-Tankstelle in Sins ist am Samstagabend der Migrolino-Laden überfallen worden.

Der Migrolino-Laden bei der Shell-Tankstelle in Sins AG ist am Samstagabend überfallen worden, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Kurz nach 23 Uhr betraten die Täter den Tankstellenshop. Die zwei Männer waren maskiert und waren mit blauen Einweg-Schutzanzügen bekleidet.