Mitten in der Stadt Luzern: Maskierte Männer überfallen zwei Geschäfte am selben Tag – erfolglos

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 32 und 35 Jahren.

Am Dienstagmorgen, kurz vor 09.30 Uhr, betraten zwei maskierte Männer einen Tankstellenshop an der Thorenbergstrasse in Littau. Mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet, verlangte einer der beiden Geld aus der Kasse. Eine Angestellte schaffte es jedoch, das Geschäft nach kurzer Zeit zu verlassen, worauf die Täter ebenfalls die Flucht ergriffen. Beute sprang bei dem Überfall allerdings keine heraus, verletzt wurde glücklicherweise auch niemand.

Am Nachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, versuchten es die beiden Männer offenbar erneut. Diesmal suchten sie sich ein Geschäft an der Murbacherstrasse in der Stadt Luzern aus. Wiederum war einer der Täter mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Doch auch in diesem Fall flüchteten die Männer ohne Beute. Eine Person wurde dabei allerdings leicht verletzt. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, konnten die mutmasslichen Täter kurz darauf am Bundesplatz gestellt und festgenommen werden.