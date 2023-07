Gstaad: Maskierte Täter überfallen Luxushotel

Drei maskierte Täter drangen in der Nacht auf Montag in das Luxushotel The Alpina Gstaad ein.

Drei maskierte Täter sind kurz nach 4.15 Uhr am Montagmorgen in das 5-Sterne-Hotel The Alpina Gstaad eingedrungen. Sie bedrohten einen Mitarbeitenden, ehe sie diverse Vitrinen öffneten und Wertgegenstände entwendeten. Im Anschluss verliessen sie das Hotel und flüchteten in unbekannte Richtung, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Verletzt wurde niemand.