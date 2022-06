Emmenbrücke LU: Maskierter bedroht Angestellten mit Messer und raubt Tankstelle aus

Der Vorfall geschah am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Sedelstrasse 1 in Emmenbrücke.

Ein schwarz gekleideter Mann betrat kurz vor 16.30 Uhr am Dienstag den Tankstellenshop an der Sedelstrasse 1 in Emmenbrücke. «Mit einem Messer bedrohte er einen Angestellten und forderte in gebrochenem Deutsch Bargeld», teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Das Geld verstaute er in einem Sack und floh danach in eine unbekannte Richtung. Wie viel Geld der Täter erbeutete, ist noch unklar.