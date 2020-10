Am Montagabend kam es in Dielsdorf ZH zu einem Polizeieinsatz.

Am Montagabend kurz vor 21.30 Uhr hat ein Mann eine Tankstelle an der Wehntalerstrasse in Dielsdorf ZH überfallen. Der maskierte Täter bedrohte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und erbeutete mehrere hundert Franken, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.