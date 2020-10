Diese Woche verkündete der FC Arsenal gleich zwei Neuigkeiten. Eine, die die Fans erfreute: Von Atlético Madrid kommt Thomas Partey. Für 50 Millionen Euro konnten ihn die Gunners aus seinem Vertrag in Spanien freikaufen. Die zweite hingegen gefiel den Fans gar nicht: Gunnersaurus, das Maskottchen, wird Opfer von Sparmassnahmen. Nach 27 Jahren wird Jerry Quy, der Mann unter dem Kostüm entlassen.

Dieses Vorgehen kommt auch bei den Spielern nicht gut an. Mesut Özil, der zuletzt nicht mehr häufig zum Einsatz kam, bot via Twitter sogar an, das Gehalt von Quy zu bezahlen, solange er ein Gunner ist. Der Deutsche fiel während der Corona-Krise negativ auf. Als einer von wenigen Spielern stimmte der Topverdiener einer Gehaltsreduktion um 12,5 Prozent nicht zu, sondern bestand auf seinem Gehalt von über 380’000 Euro wöchentlich.