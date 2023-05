Mason (16) zieht sich schwere Verbrennungen bei Tiktok-Challenge zu

Bei einem Unfall während einer Tiktok-Challenge zog er sich Verbrennungen an 75 Prozent seiner Haut zu.

Als er sich mit Freunden einer Tiktok-Challenge stellen wollte, erlitt der 16-jährige Mason Dark aus dem US-Bundesstaat North Carolina starke Verbrennungen über den ganzen Körper verteilt. Bei der Challenge muss man eine hochentzündliche Sprayfarbe in ein Feuerzeug sprühen, um damit eine Art Flammenwerfer zu basteln. In Masons Fall ging die gefährliche Mutprobe gewaltig schief, die Dose explodierte und setzte den Teenager in Flammen.