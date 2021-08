Noch während der Medienkonferenz des Bundesrates am Mittwoch fragt der Coronamassnahmen-kritische Verein Mass-Voll in seiner Telegram-Gruppe: «Wollt ihr eine Demo auf dem Bundesplatz in Bern?» Eineinhalb Stunden später folgt der Aufruf: «Das Mass ist voll! Alle nach Bern!». Es soll um 19 Uhr eine Spontandemo auf dem Bundesplatz geben.

In den Gruppen der Coronamassnahmen-Kritikerinnen und -Kritiker wird der Aufruf derweil fleissig geteilt. Am Donnerstagmittag schickte der Verein Freunde der Demokratie einen Aufruf per Mail und rief ebenfalls dazu auf, an der Protestaktion teilzunehmen.