Zürich: Veranstalter verweist Mass-Voll und Freiheitstrychler vom Platz

Im Vorfeld zur Demo sagte Alexander Dubowy, Politikanalyst und Russland-Experte, gegenüber 20 Minuten: «Auf dem Flyer werden russische Positionen vertreten – da würde sogar der russische Botschafter mit Freude mitmarschieren.» Das Problem beginne dabei schon in der Einleitung, in der von einem «schwelenden Konflikt» zwischen der Ukraine und Russland gesprochen werde. «Das ist russische Propaganda. Es ist klar, dass der Krieg bereits 2014 auf Wunsch von Russland entbrannt ist», so Dubowy.