Fahrtest Electrified Genesis GV70: Mit dem Elektro-SUV nach St. Moritz

Gimmicks a gogo

Convenience: Der Sitz rutscht beim Öffnen der Türe nach hinten um das Einsteigen zu erleichtern und fährt danach in die programmierbare Idealposition zurück. Man habe besonders viel in gute Sitze investiert, sagt Cecco. Das zahle sich gerade bei langen Fahrten aus.

Kultur

Genesis ist anders. Die Koreaner fahren eine aussergewöhnliche Service-Strategie, die dem Kunden so viel Ärger und Zeit erspart wie irgend möglich. Im Kaufpreis inklusive ist die Mobilitätsgarantie, egal, wo sich der Kunde gerade befindet. Muss der Wagen in die Werkstatt, wird er abgeholt und gleichzeitig der Ersatzwagen gebracht. Der Pneuwechsel zwei Mal pro Jahr nach dem selben System kann hinzugebucht werden. In Partnerschaft mit Schweizer Luxushotels organisiert Genesis zudem Sonntagsbrunches für die Kunden: Während diese sich im Speisesaal verpflegen oder Wellnessen, holt Genesis die Wagen ab, um alles Notwendige zu erledigen.

It’s about Time: Dass Zeit im digitalen Zeitalter die wichtigste Währung ist, hat längst nicht nur Genesis erkannt. Doch im Bereich Elektromobilität ist das Argument besonders stichhaltig. Denn: Das Laden auf längeren Strecken ist und bleibt im Vergleich zum traditionellen Tanken ein unberechenbares Ärgernis, das es auf jeder verfügbaren anderen Ebene zu kompensieren gilt. An der Schnelladestation auf der Autobahnraststätte herrscht auf dem Hin- und dem Rückweg Hochbetrieb. Wer einen der wenigen Plätze ergattern will, braucht Geduld. Mal ist dann eine der Säulen ausser Betrieb, mal akzeptiert sie die Ladekarte nicht. Immerhin: Beim GV70 dauert das Laden bei rechtzeitig aufgewärmter Batterie deutlich schneller als bei vielen anderen. Dank 800-Volt-Technologie verspricht Genesis eine Ladung von 10% auf 80% in 18 Minuten. (Dass das die Ladegeschwindigkeit bei den Mitladenden mit 400-Volt-Technologie zusätzlich verlangsamt, verschweigt der Geniesser und setzt sich an die Sonne.)