Mexiko

Massaker mit 24 Toten

In einer Einrichtung für Suchttherapie sind in Zentralmexiko mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die Gegend gilt als eine der gefährlichsten im ganzen Land.

Mindestens 24 Menschen sind in einer Einrichtung für Suchttherapie in Mexiko erschossen worden. Weitere sieben Menschen wurden dabei am Mittwoch in einem Vorort der zentralmexikanischen Stadt Irapuato verletzt. Drei von ihnen wurden schwer verletzt, wie die örtliche Polizei mitteilte. Informationen gab es zunächst nicht. Fotos, die im Internet verbreitet wurden, zeigten nah beieinander auf einem Fussboden liegende Leichen junger Männer.