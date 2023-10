Massencrash in Louisiana: So entstand der «Supernebel»

158 beteiligte Fahrzeuge, mindestens 25 Verletzte und sieben Tote: So die Bilanz einer Massenkarambolage im US-Bundesstaat Louisiana vom Montag. Zudem war ein Teil der Unfallstelle auf der Interstate 55 in Brand geraten . Von der Polizei veröffentlichte Fotos zeigen ein Trümmerfeld von zerstörten und ineinandergeschobenen Autos auf beiden Seiten der Strecke. Einige Fahrzeuge sind komplett ausgebrannt.

«Je dreckiger die Luft ist, beispielsweise verursacht durch Rauch, desto mehr Tröpfchen können sich bilden», sagt Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews. «Man spricht von sogenannten Kondensationskeimen, die sich in der Luft befinden.» Sehr vereinfacht sei es so, dass je verunreinigter die Luft mit Partikeln sei, desto einfacher bildeten sich in einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft Tröpfchen. «Natürlich spielen aber noch weitere Faktoren wie beispielsweise die Temperatur eine Rolle», so Marquardt. Der Experte betont jedoch, dass er die genauen Umstände, die in Louisiana herrschten, nicht kenne.